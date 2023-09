AfD-Bundestagsabgeordnete tourt durch Mittelsachsen

In den kommenden Tagen will sich Carolin Bachmann den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Wahlkreis an mehreren Orten stellen.

Nach ihrer Beteiligung an der Informationstour des Bundestages im Landkreis wird die mittelsächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann am 21. September an einem Infostand auf dem Freiberger Obermarkt erwartet. Dort können Bürger von von 9 bis 12 Uhr auch mit dem Landtagsabgeordneten der AfD, Rolf Weigand, sowie Vertretern der...