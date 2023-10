Altkleidercontainer in Freiberg angezündet: Flammen greifen auf zwei Autos über

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zum Dienstag in der Breithauptstraße im Einsatz. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Erneut stand in Freiberg ein Altkleidercontainer in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Dienstag in die Breithauptstraße gerufen worden. Dort hatten Unbekannte den Altkleidercontainer offenbar in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, griffen die Flammen auf einen daneben parkenden Pkw Peugeot über. Auch...