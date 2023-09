Altweibersommerfest in Kleinwaltersdorf: Meppelkisten liefern sich heißes Rennen

Der Heimat und Kulturverein richtet vom 22. bis 24. September das Fest aus. Auch ein Theaterstück ist zu erleben.

Das 27. Altweibersommerfest in Kleinwaltersdorf, welches dieses Jahr vom 22. bis 24. September stattfindet, steckt mitten in den Vorbereitungen. Ausgerichtet wird das Fest vom Heimat- und Kulturverein und findet in und um das Bürgerhaus statt.