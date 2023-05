Amethyste statt Eis: Warum ein Siebenjähriger in Freiberg sein Taschengeld in Mineralien steckt

Funkelnd und glitzernd gehörte am Wochenende Grubenerzen das Parkett der Heubnerhalle in Freiberg. Zum 74. Mal kamen Sammler und Fans kristalliner Steine zur internationalen Mineralienbörse in den multifunktionalen Sporttempel. Statt einer Punkte- und Torejagd stöberten am Sonnabend die Liebhaber der Naturprodukte im Angebot von 110 Ausstellern...