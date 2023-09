An der Oberschule in Brand-Erbisdorf wird gebaut

Nicht nur eine noch von 1960 stammende Außentreppe muss saniert werden. Auch Arbeiten am Gebäude selbst sind nötig.

An der Brander Oberschule stehen nächste Bauarbeiten an: Der Stadtrat stimmte am Dienstagabend zu, dass die Treppe zum Schulhof saniert und im Zuge der Arbeiten die Hofseite des Gebäudes trockengelegt wird. Die als Fluchtweg genutzte Treppe sei in schlechtem Zustand und aus Sicht des Brandschutzes nicht mehr tragbar. Die Stufen müssten erneuert...