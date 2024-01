Anwohner verhindert Einbruch in ein Einfamilienhaus am Goldbachweg in Freiberg

Ein 34-jähriger Mann hatte am Mittwochvormittag versucht, in ein Einfamilienhaus am Goldbachweg einzubrechen. Ein Anwohner vereitelte dies.

Freiberg. Die Polizei hat am Mittwochvormittag in Freiberg einen 34-Jährigen vorübergehend festgenommen. Der Mann hatte versucht, in ein Einfamilienhaus am Goldbachweg einzubrechen. Ein Anwohner (67) hatte den Eindringling bemerkt, woraufhin dieser die Flucht ergriff, schildert eine Polizeisprecherin. Die Polizei stellte daraufhin im Umfeld einen Tatverdächtigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Er hatte Einbruchswerkzeug, ein verbotenes Messer sowie eine geringe Menge Cannabis bei sich. Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der Mann wieder entlassen. (bk)