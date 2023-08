Auf welchen Flächen im Stadtgebiet Brand-Erbisdorf kann Photovoltaik gebaut werden?

Eine Analyse dazu stellt die Verwaltung den Stadträten vor.

Der Glasfaserausbau in Brand-Erbisdorf steht am Dienstag, 29. August, auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung in Brand-Erbisdorf. Zudem will die Verwaltung die Flächen vorstellen, die im Stadtgebiet für Photovoltaik möglich sind. Überschrieben ist der Punkt mit „PV-Potenzialflächenanalyse“. Wie Betriebskosten kommunaler Objekte in den...