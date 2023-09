Aus Tadschikistan ins Erzgebirge: Wie ein 25-Jähriger seinen Weg ins Hotelfach fand

Ausländische Arbeitskräfte sind aus dem Gastgewerbe kaum noch wegzudenken. Denn Fachkräfte fehlen auch in dieser Branche. In Frauenstein gibt es nun einen weit gereisten Fachmann.

Frauenstein. Sie bedienen die Gäste, arbeiten im Service, in Restaurantküchen - ausländische Arbeitskräfte sind aus den Gaststätten und Hotels in Mittelsachsen kaum noch wegzudenken. "Zum Jahresende 2022 waren im mittelsächsischen Gastgewerbe 461 ausländische Arbeitskräfte beschäftigt", sagt Antje Schubert, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Freiberg. Insgesamt arbeiteten zum Stichtag 2262 Frauen und Männer in der Branche, 34 freie Stellen gibt es.

Im Hotel "Goldener Stern" in Frauenstein gehört ein Tadschike zum Team: der 25-jährige Muhammadyosin Sobirzoda. Er hat in dem Frauensteiner Hotel eine dreijährige Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert und die Prüfungen bestanden. "Wir haben ihn übernommen, er macht seine Arbeit gut", schätzt Hotelinhaber Thomas Härtig ein. Eingesetzt wird der junge Kollege im Service.

"Über die Agentur für Arbeit gibt es eine Plattform zur Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte", erläutert Thomas Härtig. So habe er den jungen Tadschiken in Abstimmung eingestellt.

Der 25-Jährige hat nach eigenen Worten in seiner Heimat Journalistik studiert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau lebt mit den Kindern noch in Tadschikistan. Seine Arbeit im Hotel macht ihm Spaß, wie er sagt. Schon vor seiner Ausbildung war er demnach seit 2017 über den Akademischen Austauschdienst in Deutschland. "Ich habe mehrere Kurse besucht, um Deutsch zu lernen", erklärt er. Nun habe er seinen Lebensmittelpunkt in Frauenstein gefunden. Sein Ziel sei, auch für seine Familie in Deutschland eine Zukunft zu schaffen.

Hotelchef Thomas Härtig konnte mit Muhammadyosin Sobirzoda einen offenen Arbeitsplatz besetzen. "Aber ich suche immer noch einen Küchenchef - und das schon seit eineinhalb Jahren", wie er sagt. Inzwischen habe er drei Mitarbeiterwohnungen, um auch Arbeitskräfte aus anderen Nationen unterbringen zu können. Doch der Aufwand dafür sei insgesamt groß.

In der mittelsächsischen Gastronomie stehen laut Antje Schubert 34 freie Stellen zur Verfügung, davon 15 in der Region Freiberg.

"Bis August wurden im Landkreis 19 Ausbildungsstellen gemeldet, davon sind neun unbesetzt. Demgegenüber stehen 16 Bewerber, von ihnen haben drei keinen Ausbildungsplatz", zählt sie auf. (ar)