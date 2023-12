Ausflüge und Arrestzelle: Jugendliche forschen zum DDR-Jugendwerkhof in Brand-Erbisdorf

Viele wissen es nicht: In Brand-Erbisdorf gab es 24 Jahre lang einen Jugendwerkhof. Jugendliche aus dem Jugendzentrum JUFZ haben dazu mit Zeitzeugen gesprochen. Sie zu finden, war nicht einfach.

An den Bootsausflug kann sich Carositta Bieber noch gut erinnern. Das Schwarz-Weiß-Foto steckt in einem Ordner, darauf ist sie als junge Frau zu sehen. Sie sitzt in einem Boot, umgeben von fröhlichen jungen Mädchen.