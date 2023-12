Zwölf Stunden Arbeit, 24 Mädchen im Wohnheim: So lebten vietnamesische Vertragsarbeiter zu DDR-Zeiten in Mittweida

Jugendliche aus Mittweida haben erforscht, wie es Arbeiterinnen aus Vietnam in der Baumwollspinnerei und im VEB Wäscheunion erging. Auch ein Sohn von Vertragsarbeitern kommt zu Wort.

Mittweida/Dresden Es war Winter, als die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Vietnam auf dem Flughafen Schönfeld in Berlin landeten. An den Füßen nur Gummisandalen. Sie sollten in den Textilfabriken der DDR arbeiten, unter anderem in Mittweida. Schnell kümmerten sich Beauftragte aus den Betrieben um passende Kleidung.