Ausgewählt: Die schönsten Weihnachtsmärkte in Mittelsachsen

In der Adventszeit werden vielerorts Bühnen und Buden aufgebaut. Aus den zig Angeboten in Mittelsachsen haben Redakteure ihre Favoriten gekürt – der Christmarkt in Freiberg ist ein Muss, aber auch die Schlossweihnacht in Rochlitz kann unter anderem punkten.

Am Freiberger Christmarkt kommt ein Ranking der Weihnachtsmärkte nicht vorbei. Die Kreisstadt spielt vom 28. November bis 22. Dezember wieder in einer eigenen Liga und muss auch bundesweit den Vergleich nicht scheuen. Das Motto „original bergmännisch im Erzgebirge" sei überall präsent, blickt Stadtsprecherin Katharina Wegelt voraus.