Auto landet nahe Halsbrücke in Böschung: Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Die Polizei wurde am Montagabend zu dem Unfall zwischen Tuttendorf und Halsbrücke gerufen. Der 58-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Halsbrücke/Conradsdorf.

Offenbar unter Alkoholeinfluss hat ein 58-Jähriger am Montagabend einen Unfall auf der Straße Hinterhäuser zwischen Tuttendorf und Halsbrücke fabriziert. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.15 Uhr in Richtung Halsbrücke mit einem Pkw Ford unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und in die angrenzende Böschung fuhr. Am Ford entstand Schaden von etwa 3000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Der 58-Jährige blieb unverletzt, musste sich aber dennoch einem Arzt vorstellen - zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille, informiert die Polizei. Der Fahrer musste seinem Führerschein abgeben und erhielt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (bk)