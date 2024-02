Lkw „fällt“ Lichtmast nahe Tuttendorf - Fahrer macht sich aus dem Staub

Mit Hilfe von Zeugen kommt die Polizei dem Unfallverursacher auf die Spur. Er bekam gleich drei Anzeigen.

Halsbrücke/Tuttendorf.

Drei Anzeigen hat es für einen 55-jährigen Lkw-Fahrer am Dienstagabend gehagelt. Laut Polizei war der Mann gegen 21.15 Uhr nach dem Ortsausgang Freiberg von der Halsbrücker in die Freiberger Straße Richtung Tuttendorf abgebogen. Dabei kam der Lkw von der Straße ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der Mast stürzte um, ein Stromverteilerkasten wurde beschädigt. Der 55-Jährige fuhr weiter. Mithilfe von Zeugen sowie dem am Unfallort gefundenen Lkw-Kennzeichen konnte er schnell gefunden werden. Schadensbilanz: etwa 12.000 Euro. Der Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Störung von Telekommunikationsanlagen. (bk)