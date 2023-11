Autobahn 4 nahe Nossen: Polizei warnt vor Betrügern auf Parkplätzen und an Raststätten

Der Polizei sind an Autobahn-Parkplätzen und -Raststätten mehrere Fälle bekannt geworden, wo Betrüger mittels Ablenkungsmasche Beute machten.

Nossen.

Der Polizei sind in den letzten zwei Nächten Diebstähle auf Autobahnparkplätzen angezeigt worden, bei denen die Täter mit einer Ablenkungsmasche vorgingen. Beispiel: Eine 40-Jährige, die mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz „Am Steinberg“ nahe Nossen parkte, wurde von einer Frau in ein Gespräch verwickelt und an das Fahrzeugheck gelockt, um einen angeblichen Defekt zu prüfen. In der Zeit schnappte sich offenbar ein Komplize die Handtasche vom Rücksitz. Die Frau fand die Tasche später auf dem Parkplatz, es fehlte Bargeld. Weiteres Opfer war ein Kleintransporter-Fahrer (45). Er wurde laut Polizei von einem Unbekannten im Auto geweckt und ebenfalls vom Fahrgastraum weggelockt. Ihm wurde Bargeld von über 2000 Euro gestohlen. (bk)