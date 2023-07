B 101 in Brand-Erbisdorf: Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 48-jähriger Motorradfahrer am Montag früh auf der Bundesstraße 101 in Brand-Erbisdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Krads BMW gegen 6.20Uhr bei Ampel „Grün“ von der Langenauer Straße (S 235) nach links auf die Bundesstraße in Richtung Freiberg aufgefahren....