Bauernproteste in Mittelsachsen - Autobahnauffahrten in Berbersdorf und Siebenlehn blockiert

Am Freitag protestieren Landwirte erneut in Mittelsachsen. „Freie Presse“ ist für Sie in der Region unterwegs, damit Sie alles Wichtige erfahren.

Am Freitag protestieren Landwirte erneut in Mittelsachsen. So ist seit 5 Uhr morgens die Auffahrt auf die A 4 in Berbersdorf blockiert. Bis 14 Uhr wollen die Bauern, die hier gegen ihre Arbeitsbedingungen demonstrieren, vor Ort sein. Rettungswagen und Dienstleister für die kritische Infrastruktur werden durchgelassen. Ob auch wieder wie am... Am Freitag protestieren Landwirte erneut in Mittelsachsen. So ist seit 5 Uhr morgens die Auffahrt auf die A 4 in Berbersdorf blockiert. Bis 14 Uhr wollen die Bauern, die hier gegen ihre Arbeitsbedingungen demonstrieren, vor Ort sein. Rettungswagen und Dienstleister für die kritische Infrastruktur werden durchgelassen. Ob auch wieder wie am...