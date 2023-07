Beirat soll in Mittelsachsen Interessen von Senioren vertreten

Ab dem Jahr 2024 soll ein Seniorenbeirat der mittelsächsischen Kreisverwaltung als beratendes Gremium zur Seite stehen und sich für die Belange älterer Menschen einsetzen. Das sieht ein jetzt mehrheitlich gefasster Beschluss des Kreistags vor. Für den dazu gestellten Antrag der CDU/RBV-Fraktion hatten sich in der Sitzung am Mittwoch in...