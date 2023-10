Bergakademie Freiberg startet ins Wintersemester: 1100 Studienanfänger - deutlich mehr als in Vorjahren

Noch ist die Immatrikulation nicht abgeschlossen. Den größten Zuwachs verzeichnet eine Gruppe neuer Studenten.

Mit der feierlichen Immatrikulation hat die TU Bergakademie am Dienstag ihre neuen Studierenden in der Alten Mensa begrüßt. Zum Wintersemester 2023/24 haben sich bisher rund 1100 Studierende eingeschrieben - deutlich mehr als in den Vorjahren, teilte Philomena Konstantinidis von der Pressestelle der Uni mit. Den größten Zuwachs verzeichne die...