Bergstadtfest Freiberg am Donnerstagabend: Obermarkt gut gefüllt

Auf dem Obermarkt in Freiberg haben sich am Donnerstagabend Scharen von Besuchern eingefunden. Sie erleben ein Konzert von Solisten des Mittelsächsischen Theaters mit der Mittelsächsischen Philharmonie.

Donnerstag, 20.45 Uhr: Mit Hits der vergangenen Jahrzehnte begeistern Kirstin Scott und Yannik Gräf vom Mittelsächsischen Theater gemeinsam mit der Mittelsächsischen Philharmonie das Publikum auf dem gut gefüllten Freiberger Obermarkt am ersten Tag des Bergstadtfestes. Zum Programm gehört beispielsweise der Elton-John-Song „Don´t let the sun go down on me“, der von Kirsten Scott und Yannik Gräf abwechselnd gesungen wird. Zuhörerinen und Zuhörer jubeln anschließend.

Die Philharmonie wird übrigens bei diesem Konzert von Martin Spahr musikalisch geleitet. Der gut aufgelegte Spahr moderierte auch locker-flockig durch den Abend. Der junge Dirigent aus Gießen war 2021 einer der Bewerber um den Posten des Generalmusikdirektors des Freiberger Orchesters. Letztlich setzte sich damals aber Attlio Tomasello durch. Der Italiener ist seit Sommer 2022 Chefdirigent der Mittelsächsischen Philharmonie. Sein Vorgänger war Jörg Pitschmann.