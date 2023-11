Beschluss gefasst: Bürgerpreisträger für Bobritzsch-Hilbersdorf stehen fest

Seit 2016 werden die Bürgerpreise in der Gemeinde verliehen, immer an zwei Personen im Jahr. Nun stehen die Preisträger 2023 fest.

Der Gemeinderat von Bobritzsch-Hilbersdorf hat in seiner Sitzung am Donnerstag über die Vergabe der Bürgerpreise für das Jahr 2023 entschieden. „Glücklicherweise haben wir in unserer Gemeinde viel ehrenamtliches Engagement“, sagte Bürgermeister René Straßberger (parteilos). Das mache auch immer wieder Vorschläge für den Preis...