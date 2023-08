Besonders dreist: Einbrecher knacken Autos am Friedhof in Freiberg

Autos an Friedhöfen waren in den vergangenen Tagen vermehrt Ziel von Einbrechern im Erzgebirge . Nach Angaben der Polizeidirektion (PD) Chemnitz haben Unbekannte am Fuchsmühlenweg in Freiberg an einem Auto auf dem Parkplatz des Zentralfriedhofes am Montag zwischen 10.15 und 11.15 Uhr eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter stahlen eine...