Bewohnerin im Brandhaus auf dem Wasserberg in Freiberg: „Alles ging wie ferngesteuert“

"Gegen 1.30 Uhr klingelte es an der Tür"

Seit 24 Jahren wohnt eine ältere Dame gemeinsam mit ihrem Lebenspartner in der Zweieinhalbraum-Wohnung an der Maxim-Gorki-Straße. Ihren Namen, so bittet sie, möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Es ginge doch gar nicht darum, sich in den Vordergrund zu spielen, lässt sie durchblicken. Vielmehr sei es ihr ein Anliegen, allen Helfern und Rettern, die in jener anstrengenden Nacht anpackten, von ganzem Herzen zu danken. In all der Zeit, die sie hier schon wohne, sei ein Brand oder Ähnliches glücklicherweise nicht vorgekommen, sagt sie. Es war das erste Mal.

"Es ist wohl gegen 1.30 Uhr gewesen, als es bei uns an der Tür klingelte", erzählt sie. "Ich hatte Gott sei Dank noch nicht geschlafen und hörte es sofort." Sie sei aufgestanden, überrascht, dass jemand so tief in der Nacht bei ihnen geklingelt habe. Zunächst habe sie aus dem Fenster geschaut, ob jemand unten stände. Doch da sei niemand gewesen. Auch sonst sei ihr nichts weiter aufgefallen. Trotzdem habe sie die Wohnungstür geöffnet. Da habe ein junger Mann aus dem Haus gestanden. "Es brennt!", habe er gerufen. "Kommt alle raus!"

In diesem Moment, so die Frau, ging alles wie ferngesteuert. Sie sei zu ihrem Partner geeilt, der schon im Bett lag. Das Ehepaar habe sich ein paar Sachen angezogen, die nötigsten Dinge wie Schlüssel und Portemonnaie gegriffen und die Treppe hinab ins Freie geeilt. Im Erdgeschoss hätten sie noch eine Mitbewohnerin abgeholt und mitgenommen.