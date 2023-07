Bieberstein: Auto nach Unfall nicht mehr fahrtüchtig

Ein Verkehrsunfall eignete sich am Donnerstagmorgen am alten Zollhaus in Bieberstein.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, in Bieberstein am alten Zollhaus ereignet. Dabei ist niemand verletzt worden, teilte Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von „Freie Presse" mit. Ihren Angaben zufolge war ein Pkw Kia (Fahrer: 42) von der Meißner Straße nach links auf die Staatsstraße...