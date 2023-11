Blockhausen lädt zum Stollenfest ein

Backwerk soll auf dem längsten Tisch der Welt kredenzt und zu Gunsten der Kinderarche versteigert werden.

Die Bäckerinnungen Freiberg, Meißen und weitere Bäcker aus dem Vogtland laden am Sonnabend ab 11.30 Uhr zum sächsischen Stollenfest in Blockhausen ein. Ein insgesamt 40 Meter langer Stollen wird um 14 Uhr am längsten Tisch der Welt durch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angeschnitten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der...