Brand-Erbisdorf: Mini-Bergleute eröffnen Stollenmarkt

Über 170 Kita-Kinder und Vorschüler aller Brand-Erbisdorfer Kitas bilden am 8. Dezember wieder die Mini-Bergparade.

Brand-Erbisdorf.

In Brand-Erbisdorf findet am 8. Dezember die zweite Auflage der Mini-Bergparade statt. Über 170 Kita-Kinder und Vorschüler aller Brand-Erbisdorfer Kitas gestalten den Auftakt des Brander Stollenmarktes. „Seit vielen Wochen wird in den Brander Kitas schon fleißig für die Mini-Bergparade geprobt. Die Kinder lernen spielerisch die berg- und hüttenmännischen Traditionen kennen, und auch das Steigerlied wird eifrig geübt. Diese gelebte und aktive Vermittlungsarbeit unterstützen und fördern wir als Welterbeverein sehr gern“, sagte Vereinsgeschäftsführer Steve Ittershagen. Um 16 Uhr startet die Mini-Bergparade am Schillerplatz. Angeführt werden die Kleinsten von den Bergmännern der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft. (fp)