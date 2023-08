Brand in Freiberg: Menschen verletzt und Wohnungen unbewohnbar

Die Folgen eines Wohnungsbrandes in Freiberg in der Nacht zu Samstag sind verheerend: Mehrere Wohnungen sind teils unbewohnbar und mehrere Personen wurden verletzt. Gegen 1 Uhr am Samstag war an der Maxim-Gorki-Straße in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, bestätigte am...