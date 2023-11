Brandanschlag auf Jet-Tankstelle in Freiberg: Verdächtige weiter in Haft

Nach dem Brandanschlag am Wochenende auf eine Tankstelle an der Olbernhauer Straße in Freiberg ermittelt die Polizei.

Die Zapfsäulen der Jet-Tankstelle an der Olbernhauer Straße sind am Montag abgesperrt. In der Nacht zum Sonntag war ein Mülleimer neben einer der Zapfsäulen in Brand gesteckt worden. Die Zapfsäulen der Jet-Tankstelle an der Olbernhauer Straße sind am Montag abgesperrt. In der Nacht zum Sonntag war ein Mülleimer neben einer der Zapfsäulen in Brand gesteckt worden.