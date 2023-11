Brandstiftung im Wald bei Weißenborn: Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende haben Unbekannte in einem Waldstück zwischen Muldenhütten und Weißenborn Feuer gelegt.

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag einen Baum in einem Waldstück im Bereich von Forstweg und Buchenweg bei Weißenborn entzündet, woraufhin das Feuer auf Büsche und Gestrüpp sowie mehrere kleine Bäume auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern übergriff. Darüber informierte die Polizei am Montag. Die Kameraden der Weißenborner...