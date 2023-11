Feuer in Waldstück nahe Weißenborn gelegt: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr Weißenborn am Sonntagnachmittag ausgerückt. Im Bereich Forstweg/Buchenweg brannten mehrere Bäume.

Weißenborn.

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag einen Baum in einem Waldstück im Bereich Forstweg/Buchenweg in Weißenborn entzündet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff das Feuer auf das Unterholz (Büsche und Gestrüpp) sowie mehrere kleine Bäume auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein brandbedingter Schaden von schätzungsweise 5000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere Wanderer, die in dem Waldstück im Bereich Forstweg/Buchenweg Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03731 700 an das Polizeirevier Freiberg zu wenden. (bk)