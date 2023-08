Brandstiftungen im Fürstenwald bei Freiberg: Reichen die Beweise gegen Rentner aus?

Das Landgericht Chemnitz rollte eine Serie von Zündeleien in dem Waldstück an der Bundesstraße 101 neu auf. Angeklagt ist ein 75-Jähriger – in der ersten Instanz war der Rentner freigesprochen worden.

Kurz nach seinem 76. Geburtstag wird der Freiberger erneut vor dem Landgericht Chemnitz erscheinen müssen. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für einen Brandstifter, der 21 Mal im Fürstenwald am Nordrand von Freiberg Feuer gelegt haben soll. Die Zündeleien waren in aller Regel schnell entdeckt und gelöscht worden oder von selbst erloschen; zu...