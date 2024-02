Bündnis „Freiberg für alle“ tritt mit Linke-Politikerin Jana Pinka zur Stadtratswahl an

Das Demokratiebündnis „Freiberg für alle“ tritt erstmals mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 für den Stadtrat an. Doch welche Köpfe stecken hinter den Bewerbungen?

Wer bewirbt sich für das Bürgerbündnis „Freiberg für alle“ (Ffa) zur Stadtratswahl? Inzwischen stehen fünf Männer und Frauen fest, die auf der ersten Liste von Ffa am 9. Juni antreten wollen. In einer Mitgliederversammlung wird am 1. März über die Bewerbungen entschieden. Doch schon jetzt steht fest, dass mit Dr. Jana Pinka eine...