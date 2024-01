Das Demokratiebündnis „Freiberg für alle“ tritt erstmals zur Stadtratswahl an

Mitglieder des Bündnisses übernehmen politische Verantwortung und wollen einer solidarischen und bunten Stadtgesellschaft Stimme verleihen. Das Bündnis begreift Vielfalt als Chance.

Nun steht es fest: Das Bündnis „Freiberg für alle“ geht erstmals in die Politik und tritt mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 für den Stadtrat Freiberg an. Das hat das Bürgerbündnis am Donnerstag bekannt gegeben. Damit will „Freiberg für alle“ in die parlamentarische Arbeit einsteigen und das ohne die Vorgaben...