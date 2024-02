Bürgermeisterwahl in Großschirma: Tempo 30 auf einer Straße für einen Tag

Wegen eines baufälligen Gebäudes ist die Straße An der Schäferei in Großschirma gesperrt. Das Wahllokal im Sportkasino ist deshalb zur Bürgermeisterwahl am Sonntag nur über die Straße Münzbachtal zu erreichen.

