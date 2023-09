Bürgerwehr in Freiberg: Was Stadt und Polizei dazu sagen

In sozialen Netzwerken kursieren Meldungen über eine Bürgerwehr in Freiberg. Wie regagieren Stadtverwaltung und Polizei?

In sozialen Netzwerken kursieren Meldungen über eine Bürgerwehr, die in der Stadt Freiberg unterwegs ist. Laut Polizeisprecherin Jana Ulbricht sind der Polizei die Posts in verschiedenen sozialen Medien bekannt. „Eine direkte Feststellung der Personen durch die Polizei gab es nicht“, so Ulbricht. Nach Abstimmung des Polizeireviers mit der...