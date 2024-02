Cämmerswalder Carneval Club steuert mit Hochdruck ins Jubiläum

Seit 50 Jahren treiben die Narren in dem Ortsteil der Erzgebirgsgemeinde Neuhausen ihre Späße. Von Anfang an dabei ist der Cämmerswalder Karlheinz „Karle“ Göhler. Was treibt ihn an?

Ein paar letzte Handgriffe im Saal des Hauses des Gastes in Cämmerswalde. Beim Kinderfasching am 11. Februar soll alles glatt laufen. Es ist die erste Faschingsveranstaltung der Saison, und die Organisatoren des CCC setzen alles daran, den Kids fröhliche und ausgelassene Stunden zu bieten. Die Vorsitzenden, Heiko Schmidt und Sebastian Göhler,... Ein paar letzte Handgriffe im Saal des Hauses des Gastes in Cämmerswalde. Beim Kinderfasching am 11. Februar soll alles glatt laufen. Es ist die erste Faschingsveranstaltung der Saison, und die Organisatoren des CCC setzen alles daran, den Kids fröhliche und ausgelassene Stunden zu bieten. Die Vorsitzenden, Heiko Schmidt und Sebastian Göhler,...