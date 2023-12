Chorkonzert und Premiere von „Hectors Reise“: Das bietet das Mittelsächsische Theater in Freiberg vor Weihnachten

In der Petrikirche steht einmal der Theaterchor im Mittelpunkt, und das zeitweise in einer reinen Damenbesetzung.

Am 15. Dezember verwandelt sich die Freiberger Petrikirche in eine Bühne für das Chorkonzert „Hymne an die Morgenröte“. Unter Leitung von Maro Rica erklingt Puccinis „Suor Angelica“, begleitet von Pianistin Hui Won Lee.