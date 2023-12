Theater Freiberg: Uraufführung mit Karaoke

Theater und Oper in Freiberg laden zu besonderen Veranstaltungen ein. Was erwartet die Besucher bei diesen kulturellen Ereignissen?

Freiberg.

Zwei Veranstaltungen bietet das Mittelsächsische Theater in Freiberg am Freitag, 15. Dezember zur Auswahl an: Im Theater am Buttermarkt feiert 19.30 Uhr „Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück“ Premiere, eine Uraufführung nach dem Romanbestseller von François Lelord. Und da die Reise auch in eine chinesische Karaoke-Bar führt, sind in der anschließenden Premierenfeier ebenfalls Karaoke-Aktivitäten geplant. 20 Uhr lädt der Opernchor des MiT zu einem außergewöhnlichen Konzert in die Petrikirche: So gibt es zum Beispiel mit Puccinis „Suor Angelica“ eine komplette einaktige Oper – und die Chordamen verkörpern nicht nur die Nonnengemeinschaft, sondern übernehmen auch alle Solopartien. (fp)