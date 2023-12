Christmarkt Freiberg: Jahr des Bergschmiedes endet mit Zeremonie - und was wird für 2024 eingeläutet?

Der Christmarkt in Freiberg hat am 7. Dezember etwas Besonderes zu bieten: Die Bergleute übergeben bei einer Zeremonie den Staffelstab für ein neues bergmännisches Gewerk des Jahres 2024.

Am 7. Dezember ist Schluss, da endet in Freiberg das „Jahr des Bergschmiedes“ mit einer kleinen Zeremonie. Auf dem Christmarkt übergeben die Bergleute den Staffelstab für ein neues bergmännisches Gewerk des Jahres 2024, das am Donnerstagabend vorgestellt wird: an die Amalgamierer.