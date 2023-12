Christmette von Praetorius im Dom St. Marien: Selten gespieltes Werk wird zum Höhepunkt der Weihnacht in Freiberg

In seiner Art einmalig und voller Kraft ist die Christmette aus dem frühen 17. Jahrhundert. Domkantor Albrecht Koch bringt das Werk zum Ausklang der Vorweihnacht zur Aufführung.

Über Chorproben liegt nicht selten eine fast greifbare Mischung aus Konzentration, Anspannung und Trockenheit. Das hängt viel mit der Art und Weise zusammen, wie der Chorleiter die Proben gestaltet. Was das anbelangt, so konnten sich die mehr als 40 Mitglieder des Freiberger Domchores, die am Montagabend im Saal der Alten Mensa zusammenkamen,...