Clausnitzer Zweitklässler tauschen Schulbank gegen Schwimmbecken

Ein Schwimmlager findet in diesen Tagen für die Schüler der Klassen 1 und 2 der Grundschule Clausnitz statt. Die 26 Mädchen und Jungen tauschen dafür die Schulbank mit dem Becken des Ökobades in Rechenberg-Bienenmühle. „Wir bieten bereits das dritte Jahr einen Schwimmkurs an. Alle Zweitklässler haben am Ende das Schwimmen erlernt“, sagt...