Corona: Hier kann man sich in Mittelsachsen impfen lassen

Lange Zeit war Corona kein Thema mehr, aber nun infizieren sich wieder mehr Leute damit. Experten raten daher zur Impfung. Doch welche Apotheken und Ärzte bieten das an in Freiberg und Umgebung an?

Es infizieren sich wieder mehr Menschen mit Corona. Allein in der vorigen Woche registrierte das Robert-Koch- Institut 13.130 Fälle. Drei Wochen zuvor waren es erst rund 10.000 Fälle. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Ärzte und Apotheker raten daher genauso wie die ständige Impfkommission (Stiko) zur Impfung. Besonders...