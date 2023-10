Davidstern am Dom St. Marien in Freiberg: Staatsschutz ermittelt

Der Davidstern wurde am Wochenende an der Fassade des Freiberger Doms neben dem Haupteingang entdeckt.

Nach dem Auftauchen eines Davidsterns an der Fassade des Doms St. Marien in Freiberg am Wochenende hat das Dezernat Staatsschutz die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Das teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Demnach haben Unbekannte am Samstag zwischen 12 und 18.30 Uhr am Dom ein Graffito in Form eines zwölf mal...