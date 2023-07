Dein ist mein ganzes Herz: Heinz Rudolf Kunze bei den Sommernächten in Freiberg

Nachdenklicher Rockpoet, unnachgiebiger Zeitgeistbeobachter oder feinsinniger Barde: Heinz Rudolf Kunze ist all das und mehr. Am Freitagabend ist er in Freiberg zu erleben.

Es ist ein wenig so, als würde ein guter alter Bekannter zu Besuch kommen: Am Freitagabend steht Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne bei den Freiberger Sommernächten im Hof von Schloss Freudenstein. Mit seinen Liedern „Dein ist mein ganzes Herz“, „Aller Herren Länder“ oder „Mit Leib und Seele“ begleitet der Liedermacher nun schon die... Es ist ein wenig so, als würde ein guter alter Bekannter zu Besuch kommen: Am Freitagabend steht Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne bei den Freiberger Sommernächten im Hof von Schloss Freudenstein. Mit seinen Liedern „Dein ist mein ganzes Herz“, „Aller Herren Länder“ oder „Mit Leib und Seele“ begleitet der Liedermacher nun schon die...