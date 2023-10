Den Herbst genießen: In Kurort Hartha startet am Sonntag eine Tour durch den Geopark

Familien willkommen: Gästeführer Rolf Mögel freut sich auf Mitwanderer. Die Tour ist etwa 7 Kilometer lang und in rund 3 Stunden zu bewältigen.

Eine geführte Wanderung startet am Sonntag, 15. Oktober, 9.30 Uhr am Eingang zum Forstpark in Kurort Hartha. „Unsere Tour führt uns durch den Forstpark über den Zeisiggrund, den Forstbotanischen Garten hinauf auf den Kienberg“, teilt Rolf Mögel, Gästeführer Erzgebirge, mit. Weiter führe der Weg auf dem Mauerhammer zu Cottas Grab,...