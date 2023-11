Der Christmarkt in Freiberg lockt schon Gäste an – obwohl er noch geschlossen ist

Am 28. November öffnet der Christmarkt in Freiberg. Einige Händler räumten am Mittwoch bereits ihre Verkaufsstände ein.

Vorfreude, schönste Freude: Die fünfstöckige Pyramide auf dem Obermarkt in Freiberg ist bereits aufgebaut. Der Christmarkt in der Bergstadt hat am Mittwoch schon Gäste angelockt – obwohl er noch geschlossen ist. Spaziergänger und viele Familien bummelten am Buß- und Bettag über den Platz und schauten sich um. In mehreren Verkaufsständen...