Der erste Schnee in Freiberg – und im ganzen Erzgebirge

Zum ersten Mal im beginnenden Winter schneite es am Buß- und Bettag in der Bergstadt Freiberg. Auch in Cämmerswalde und anderen Orten im Erzgebirge liegt eine dünne Schneeschicht.

Beim Blick aus dem Fenster haben Freiberger am Mittwochmorgen gestaunt: Zum ersten Mal im beginnenden Winter hat es am Buß- und Bettag in der Bergstadt geschneit. Eine Pulverschicht der weißen Pracht lag auf Gebäuden und Gärten. Die Straßen waren am Vormittag schon wieder frei.