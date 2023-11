Der Kantor und „Der letzte Mann“: In der Petrikirche Freiberg gibt es am 15. November eine besondere Filmaufführung.

Der Stummfilm „Der letzte Mann“ aus dem Jahr 1924 wird nächsten Mittwoch in der Petrikirche gezeigt. Kantor Clemens Lucke übernimmt eine besondere Rolle.

Der Stummfilm „Der letzte Mann“ aus dem Jahr 1924 mit Emil Jannings als Hotelportier in der Hauptrolle wird am Mittwoch, 15. November ab 19.30 Uhr in der Petrikirche in Freiberg gezeigt. Kantor Clemens Lucke wird die Aufführung an der Silbermannorgel musikalisch begleiten. Und darum geht es: Der alternde Hotelportier verrichtet seinen Dienst...