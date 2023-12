Die Weichen sind gestellt: Kommt der Netto-Marken-Discount nach Oberbobritzsch?

Im Januar wurde das Projekt eines Einkaufsmarktes vorgestellt. Intensive Befragungen und Untersuchungen sind nun abgeschlossen. Der Bebauungsplan liegt im Januar öffentlich aus.

André Felgner, Bauamtsleiter der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, brachte es auf den Punkt: „Die Menschen in Oberbobritzsch warten schon lange darauf.“ Gemeint ist der Neubau eines Einkaufsmarktes im Ortsteil. An der Pretzschendorfer Straße soll nun in naher Zukunft eine Filiale des Unternehmens Netto Marken-Discount entstehen. Bereits im...