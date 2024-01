Diebe plündern in Praxis am Forstweg in Freiberg

Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Es werden Zeugen gesucht.

Freiberg.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende gewaltsam in eine Praxis am Forstweg in Freiberg eingebrochen. Im Inneren nahmen sie verschiedene Utensilien sowie Geräte an sich und verschwanden damit, teilte die Polizei am Dienstag mit. Konkrete Angaben zum Diebstahlsschaden stehen noch aus. Dieser wird sich aber nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.