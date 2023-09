Dorfchemnitz: Brand eines Müllautos führt zu Großeinsatz von Feuerwehren

Ein Müllauto hat am Donnerstagvormittag in Dorfchemnitz gebrannt. Was war die Ursache?

Ein Müllfahrzeug hat am Donnerstag gegen 9 Uhr in Dorfchemnitz auf der Hauptstraße gebrannt. Das bestätigte Polizeisprecherin Jana Ulbricht am Freitag auf Anfrage von „Freie Presse“. Aufgrund eines Hydraulikfehlers sei es während der Fahrt zu einem Brand gekommen. „Der Fahrer entlud den Abfall, um größere Brandherde zu vermeiden und... Ein Müllfahrzeug hat am Donnerstag gegen 9 Uhr in Dorfchemnitz auf der Hauptstraße gebrannt. Das bestätigte Polizeisprecherin Jana Ulbricht am Freitag auf Anfrage von „Freie Presse“. Aufgrund eines Hydraulikfehlers sei es während der Fahrt zu einem Brand gekommen. „Der Fahrer entlud den Abfall, um größere Brandherde zu vermeiden und...